Ucrânia: Luís Castro é campeão com o Shakhtar Donetsk

Luís Castro levou o Shakhtar Donetsk ao título de campeão ucraniano, um ano depois de Paulo Fonseca ter logrado o mesmo êxito. Este é também o primeiro troféu ganho pelo treinador português, quando ainda faltavam cinco jornadas para a conclusão da prova.





A celebração foi confirmada após um triunfo caseiro frente ao Oleksandriya por 3-2, num jogo difícil para o agora tetracampeão ucraniano.Taison abriu as festividades com um golo de penálti, aos 13', mas os tentos de Banada (48') e Tretyakov (51', também de castigo máximo) ameaçaram adiaram a celebração. No entanto, Tete virou herói com dois golos, aos 60' e 78'.O Shakhtar tem 71 pontos, mais 19 do que o rival Dínamo Kiev, que só entra em campo amanhã. Com a confirmação do título, a equipa de Luís Castro também carimba a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada.