Na madrugada de 24 de fevereiro de 2022, a Ucrânia acordou com sirenes e explosões que confirmaram o pior cenário. Após dias de escalada de tensão, a invasão russa tinha começado. Uma ofensiva que moldou o mundo no último ano.



O futebol não foi exceção. As competições passaram para segundo plano, quando o mais importante era escapar ao conflito. Portugueses e brasileiros que trabalhavam em clubes ucranianos foram apanhados no sobressalto da guerra e na urgência de escapar em segurança. O treinador Paulo Fonseca, o ex-Benfica Pedrinho e o coordenador de formação do Shakhtar Donetsk, Edgar Cardoso, foram alguns que recordaram, a Record, esses dias de tensão.



Durante meses o futebol foi a menor das preocupações, mas ao poucos foi voltando dentro do que é possível. Em junho, a seleção voltou à competição com uma vitória épica na Escócia, em agosto regressou o campeonato que, entre apertadas medidas de segurança e jogos interrompidos por sirenes de ataque áreo, vai oferecendo um pequeno escape à realidade. Pequenas conquistas que, acima de vitórias e títulos, dão algum ânimo e esperança a um país em guerra.