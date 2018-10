Cristian Ponde marcou na vitória do Karpaty (5-0) no terreno do Chornomorets. A equipa liderada por José Morais está no 10.º lugar da liga ucraniana com 13 pontos, e luta para ficar na primeira metade da classificação de forma a disputar o playoff de campeão.Ponde, jogador formado no Sporting, foi titular na equipa de José Morais e fez o segundo golo do Karpaty ( Maryan Sved, Sergiy Myakushko, com um bis, e Oleksii Hutsuliak fizeram os outros)