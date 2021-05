Ucrânia: Shakhtar termina campeonato a vencer

O Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, recebeu e venceu este domingo o Inhulets por 1-0 na última jornada do campeonato ucraniano, após já ter assegurado o segundo lugar e o acesso à pré-eliminatória da Liga dos Campeões da próxima época.

No fecho da temporada, já com o título entregue ao Dínamo Kiev, o Shakhtar Donetsk somou a terceira vitória consecutiva num encontro que será o último de Luís Castro no comando técnico dos ucranianos.

No Estádio Olímpico de Kiev, casa emprestada do Shakhtar devido ao conflito da Ucrânia com a Rússia na Crimeia, a vitória ficou fechada logo aos 15 minutos, quando o avançado brasileiro Tetê fez o seu oitavo golo da temporada e o único da partida.

A formação orientada pelo técnico português já tinha assegurado, na penúltima jornada, o segundo lugar, que dá acesso à pré-eliminatória da Liga dos Campeões da próxima época.

O Shakhtar Donetsk fecha a temporada com 54 pontos, mais quatro que o terceiro classificado, o Zorya e a 11 pontos do campeão Dínamo Kiev. O Inhulets termina com 26 pontos no 12.º lugar.

Luís Castro, de 59 anos, cumpre o segundo ano na formação ucraniana e termina contrato no final da época, com a imprensa desportiva a avançar nos últimos dias que o treinador português deverá mesmo abandonar o Shakhtar.