UEFA adia jogos de seleções para terminar campeonatos e provas europeias

A UEFA decidiu, esta quarta-feira, adiar os jogos particulares de seleções marcados para junho, na sequência da reunião que ocorreu durante o dia de hoje, por vídeo-conferência, juntamente com os secretários-gerais das 55 federações.





O organismo que rege o futebol europeu confirmou, em comunicado emitido no site oficial, a suspensão de todos os particulares entre seleções masculinos e femininos marcados para junho até nova data a confirmar, com o objetivo de não intensificar o calendário dos clubes. Estão inseridos neste lote os encontros play-off do Euro'2020 de futebol masculino, bem como as jogos de qualificação para o Euro'2021 de futebol feminino.Relembre-se que a Seleção Nacional tinha dois encontros particulares agendados para o início de junho, nomeadamente com Espanha (dia 5) e Malta (dia 9), tendo estas partidas ficadas agora em suspenso até ordem contrária.