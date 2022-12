UEFA aplaude parecer contra Superliga

A UEFA congratulou-se com o "parecer inequívoco" do advogado geral do Tribunal Europeu, Athanasios Rantos, considerando que se trata de "um passo prometedor no sentido de preservar a dinâmica e a estrutura de governo democrático da pirâmide europeia do futebol".

"O parecer reforça o papel central das federações na proteção do desporto, sustendo princípios fundamentais de mérito desportivo e acesso aberto aos nossos membros, tal como o de unir o futebol com responsabilidade e solidariedade partilhadas", pode ler-se no comunicado emitido pela UEFA.

O organismo reafirma que se mantém firme "contra a Superliga Europeia, ou qualquer outra proposta de divisão, que ameaçaria todo o ecossistema desportivo na Europa".