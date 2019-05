UEFA apresentou proposta com subidas e descidas nas provas europeias

A UEFA apresentou esta quarta-feira uma proposta para reformular as provas europeias, que contemplaria a participação de mais equipas e um modelo de subidas e descidas. A informação foi transmitida por fonte oficial daquela organização, após a reunião com o presidente da Associação de Ligas Europeias de Futebol Profissional (EPFL), Lars-Christer Olsson."Há ideias relativas as promoções e despromoções. É um sistema diferente do que temos atualmente mas não irei entrar em detalhes" começou por dizer Olsson, acrescentando que "não existem grandes diferenças" entre a proposta de hoje e a que foi apresentada por Andrea Agnelli, presidente da Juventus que lidera também a Associação de Clubes Europeus (ECA). "A principal ideia é de que haverá mais clubes envolvidos... mas temos de analisar o efeito que terá", concluiu o responsável máximo das Ligas Europeias.Já Javier Tebas, presidente da La Liga, de Espanha, referiu que as ideias apresentadas pela UEFA "são idênticas às que criticámos anteriormente" e apontou que "este plano vem da cabeça dos 20 clubes de sempre, que querem todo o poder". A UEFA, por seu turno, sublinhou que esta reunião se tratou apenas de uma discussão de ideias, sem qualquer cariz vinculativo, e que uma decisão final nunca será tomada antes de 2020.Ontem, a EPFL, que agrega 32 ligas e cerca de 900 clubes, defendeu o desempenho dos clubes nas competições nacionais como principal critério para acederem à Liga dos Campeões. "As competições nacionais têm de ser a base das competições internacionais", começou por afirmar Lars-Christer Olsson, em conferência de imprensa.Recorde-se que a ECA, um organismo que representa os principais clubes europeus, há muito que defende uma modificação no formato da Champions ou a criação de uma SuperLiga Europeia, que no início do mês foi 'chumbada' pela Associação de Ligas Europeias