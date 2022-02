UEFA convoca reunião extraordinária após o ataque da Rússia à Ucrânia

A UEFA, através do seu presidente, Aleksander Ceferin, convocou uma "reunião extraordinária" do seu Comité Executivo após o ataque da Rússia à Ucrânia, com o intuito de "avaliar a situação e tomar todas as decisões que forem necessárias".Na reunião, que terá lugar esta sexta-feira pelas 10 horas, poderá ser discutida a alteração do palco da final da Liga dos Campeões, agendada para o dia 28 de maio e previsto para São Petersburgo, na Rússia."Qualquer comunicação adicional será feita depois da reunião do Comité Executivo da UEFA", sublinham, em comunicado.