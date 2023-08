UEFA divulga nomeados para jogador e treinador do ano

A UEFA revelou, esta quinta-feira, os nomeados para jogador e treinador do ano de 2023. Os vencedores serão anunciados durante o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, que se realiza no dia 31 deste mês.No que diz respeito aos jogadores, Haaland (Noruega e Manchester City), Kevin De Bruyne (Bélgica e Man. City) e Lionel Messi (Argentina e PSG, agora no Inter Miami) são os candidatos à vitória.Abaixo desses, e a completar o top-10 (por ordem), ficaram Gundogan (Alemanha e Man. City, agora no Barcelona), Rodri (Espanha e Man. City), Mbappé (França e PSG), Modric (Croácia e Real Madrid), Brozovic (Croácia e Real Madrid), Declan Rice (Inglaterra e West Ham) e Mac Allister (Argentina e Brighton, agora no Liverpool).Já nos treinadores, Guardiola (Man. City), Simone Inzaghi (Inter) e Spalletti (Nápoles) são os candidatos à vitória. A fechar o top-10 ficaram De Zerbi (Brighton), Arteta (Arsenal), Zlatko Dalic (Croácia), José Luis Mendilibar (Sevilha), Deschamps (França), David Moyes (West Ham) e Franck Haise (Lens).Para melhor compreender as nomeações, refira-se que o Manchester City conquistou, em 2022/23, a Liga dos Campeões, a Premier League e a Taça de Inglaterra, além de ter levado, esta quarta-feira, a melhor sobre o Sevilha na Supertaça Europeia (1-1, 5-4 em penáltis) . O clube espanhol, por outro lado, venceu a Liga Europa.Já o troféu da Conference League foi para o West Ham, enquanto o Mundial'2022, no Qatar, foi conquistado pela Argentina, que bateu na final a França nos penáltis.