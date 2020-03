UEFA estará a preparar-se para suspender todo o futebol até setembro

O jornal inglês 'The Independent' adiantou esta sexta-feira que a UEFA estará a preparar-se para propor uma suspensão completa do futebol europeu até setembro durante a reunião a realizar na próxima terça-feira, na qual estarão presentes as mais importantes entidades do futebol do Velho Continente, nomeadamente representantes das 55 federações nacionais europeias, tal como da Associação Europeia de Clubes (ECA) e das Liga europeias.





De acordo com a referida publicação, esta proposta representará o adiamento do Campeonato Europeu, provavelmente para 2021, mas também a suspensão das presentes edições da Liga dos Campeões e da Liga Europa, assim como de todos os campeonatos nacionais dos 55 países do continente. Nessa reunião, que será realizada por vídeoconferência, poderá deverão ser definidos os passos seguintes a dar, nomeadamente a forma como se dará um desfecho às provas ainda em andamento.

Lembre-se que esta sexta-feira a UEFA anunciou já a suspensão dos encontros da próxima semana da Liga dos Campeões e da Liga Europa. No plano interno, países como Portugal, Alemanha, França, Itália, Inglaterra ou Espanha já suspenderam também os seus campeonatos.