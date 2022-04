UEFA estuda abertura de processos contra quatro equipas

A 'Marca' avança esta sexta-feira que a UEFA deverá abrir processos contra quatro equipas - Atlético Madrid, Manchester City, Eintracht Frankfurt e Barcelona - na sequência das mais recentes partidas da Liga Europa e Liga dos Campeões.No caso do duelo entre At. Madrid e Man. City, dos 'quartos' da Liga dos Campeões e que terminou com empate a zero e consequente eliminação dos espanhóis, a UEFA está a investigar os acontecimentos que tiveram lugar após o apito final, quando jogadores e equipas técnicas se envolveram em diversos confrontos no túnel de acesso aos balneários.Relativamente ao Barcelona-Eint. Frankfurt, está em causa a 'invasão' dos germânicos a Espanha . As regras da UEFA estipulam que os adeptos devem ser convenientemente separados dentro do estádio, consoante a equipa que apoiam, e que em nenhuma ocasião podem ser misturados.Ora, em Camp Nou estiveram presentes cerca de 20 mil adeptos da formação alemã, algo que ultrapassa (e muito) os cinco por cento estabelecidos para equipas visitantes pela UEFA. O Barcelona, ainda de acordo com a 'Marca', deverá ser investigado por não ter controlado a venda de bilhetes, enquanto os alemães deveriam ter monitorado as movimentações dos fãs.As sanções a cada uma das equipas deverão ser conhecidas no início da próxima semana.