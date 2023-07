UEFA multa AZ Alkmaar em 80 mil euros pelos incidentes nas meias finais da Conference League

A UEFA multou o AZ Alkmaar em 80 mil euros pelos incidentes nas bancadas do AFAS Stadion nas meias finais da Conference League , quando adeptos da equipa holandesa partiram uma barreira de segurança e tentaram invadir o setor reservado às famílias dos jogadores do West Ham, avança a 'BBC'.Os momentos em questão ocorreram no final da partida, altura em que os jogadores do West Ham tentaram colocar um ponto final na situação, que foi ficando cada vez mais tensa.Recorde-se que, depois dos incidentes em questão, 43 adeptos acabaram por ser castigados e não poderão voltar a entrar em estádios. A polícia acabou também por deter alguns dos envolvidos.O West Ham, refira-se, venceu a competição ao bater, na final, a Fiorentina por 2-1.