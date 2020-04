UEFA não quer campeonatos a seguir o exemplo belga

A palavra de ordem é: acabar as competições inacabadas. Uma carta redigida tripartidamente entre a UEFA, a ECA (Associação de Clubes Europeus) e a EFPL (Associação de Ligas Europeias de Futebol) quer que os campeonatos não sigam o exemplo belga, ou seja, possam dar já por terminadas as provas, declarando como válidas as posições atuais. O tempo é de serenidade e de acalmar os clubes, garantindo que as épocas vão terminar depois do novo coronavírus ser controlado.





"Estamos seguros de que o futebol poderá reiniciar-se nos próximos meses, com condições que serão ditadas pelas autoridades públicas. Acreditamos que qualquer decisão de abandonar as competições é, neste momento, prematura e injustificada", pode ler-se num documento revelado pela Associated Press, que ainda acrescenta algo mais."O trabalho agora centra-se nos cenários que levam a competição a julho e agosto, incluindo a possibilidade de que as competições da UEFA se reiniciem depois do fim das ligas nacionais", garante-se na carta, onde ficam patentes dúvidas sobre a participação das equipas belgas em competições da UEFA 2020/21."Dado que a participação nas competições de clubes da UEFA se determina pelo resultado desportivo alcançado no final das provas nacionais dadas concluídas por completo, uma finalização prematura levantaria dúvidas sobre o cumprimento dessa condição", pode ainda ler-se.