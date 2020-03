UEFA tem três planos pensados: um deles é retomar o futebol a partir do final de junho

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, falou do que está para vir e que espera que exista competição nas próximas semanas, depois de ter sido suspensa face à pandemia do novo coronavírus. O dirigente máximo do organismo que rege o futebol europeu garantiu que há "três planos" em cima da mesa e que "nada será como dantes".





"Existem várias opções, desde voltar em maio até voltar no final de junho. Se não conseguirmos fazê-lo, provavelmente a temporada dar-se-á como perdida. Existe também uma proposta para terminar a temporada no início da próxima, que por sua vez arrancaria algo mais tarde", explicou em entrevista ao 'La Reppublica', pedindo um acordo entre clubes e a UEFA neste tempo difícil de confronto à Covid-19.Ceferin garantiu, depois, que adiar o Campeonato da Europa agendado inicialmente para o próximo verão foi a decisão "correta". "Devemos esperar como todos os outros. Sacrificar o Europeu foi difícil, é a principal fonte de receitas de 50 de 55 federações europeias, mas foi a decisão correta", afirmou.