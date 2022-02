A UEFA anunciou que terminou o patrocínio com a empresa russa Gazprom com efeitos imediatos."A UEFA decidiu hoje terminar a sua parceria com a Gazprom em todas as suas competições. A decisão entra em vigor imediatamente e abrange todos os acordos existentes, incluindo a UEFA Champions League, as competições de selecções nacionais da UEFA e o UEFA EURO 2024", comunicou o organismo que gere o futebol europeu.A decisão surge de depois de os alemães do Schalke 04 terem cessado a ligação contratual à empresa energética que vigorava desde 2007.