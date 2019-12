UEFA vai propor tolerância de 10 a 20 centímetros nos foras de jogo

O presidente da UEFA, Alexander Ceferin, anunciou esta terça-feira que vai proposta ao Comité de Arbitragem a aplicação de uma "tolerância de 10 a 20 centímetros" na avaliação do vídeo-árbitro (VAR) aos lances de fora de jogo.Em entrevista ao jornal inglês 'Daily Mirror', o presidente do organismo que tutela o futebol europeu mostrou-se sensibilizado pelas críticas dos adeptos, jogadores, técnicos e comentadores após algumas decisões duvidosas por parte do VAR desde a sua implementação."Hoje em dia, se tens o nariz comprido, estás em fora de jogo. Por isso, a nossa proposta, que será discutida isso com a nossa divisão de árbitros, irá no sentido de uma tolerância de 10 a 20 centímetros", afirmou o esloveno de 52 anos, que preside à UEFA desde setembro de 2016.Na mesma entrevista, o responsável máximo da UEFA admite que as decisões dependem cada vez mais dos critérios individuais de quem está na posição do VAR e justificou-se recorrendo a um episódio no último Fórum de Treinadores de Clubes de Elite, realizado em 11 de Novembro, em Nyon, na Suíça."Tivemos connosco alguns dos melhores treinadores da Europa como Klopp, Guardiola, Allegri, Ancelotti ou Zidane. O nosso diretor de arbitragem, Roberto Rosetti [ex-árbitro italiano] mostrou um lance de eventual mão na bola e perguntou o que deveria ser assinalado. Metade da sala disse que sim, outra metade disse que não. Então digam-me o quão clara é a regra, pois nós não sabemos nada", explicou.Alexander Ceferin admitiu ainda as diferenças de atuação do VAR país para país, bem como o comportamento dos jogadores perante lances duvidosos. "Alguns árbitros na Inglaterra nem verificam e na fazem-no durante meia hora. É uma confusão. Os jogadores já nem comemoram os golos, esperam primeiro pela decisão do VAR", justificou.