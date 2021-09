Ugarte e a estreia pelo Uruguai: «Para mim é como tocar o céu com as mãos»

Manuel Ugarte fez este domingo a sua estreia pela selecção do Uruguai e o contentamento do jogador após a partida foi notório. O médio do Sporting foi convocado por Oscar Tabárez para representar a seleção sul-americana nos jogos de qualificação para o Mundial'2022 e frente à Bolívia foi suplente utilizado, tendo participado na partida durante cerca de 20 minutos.





Relacionadas Uruguai bate Bolívia na estreia internacional de Ugarte Lo soñé desde chiquito. De esos sueños que todo niño tiene cuando conoce una pelota. Hoy, vivirlo con 20 años, para mi es tocar el cielo con las manos.



Feliz y agradecido a todos los que me han acompañado en mi camino. Sin ellos nada hubiese sido posible. Gracias!! @Uruguay pic.twitter.com/aXDItu9Zzg — Manuel Ugarte (@manuugarte8) September 6, 2021

Após a sua primeira internacionalização,, Ugarte fez questão de agradecer aos fãs e mostrou-se emocionado. "Sonhei com isto desde criança. Daqueles sonhos que todas as crianças têm quando conhecem uma bola. Hoje, vivê-lo com 20 anos, para mim é como tocar no céu com as mãos. Feliz e agradecido a todos os que me acompanharam no meu percurso. Sem eles nada disto teria sido possível. Obrigado!!", disse nas redes sociais.