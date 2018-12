Ultra do Boca Juniors deportado de Espanha... afinal só ia passar o Natal

Maxi Mazzaro, ultra do Boca Juniors que foi detido no aeroporto de Barajas em Madrid e deportado para Buenos Aires, justificou que a sua presença na capital espanhola nada tinha a ver com o embate do próximo domingo no Santiago Bernabéu, entre o Boca e River Plate, a contar para a segunda mão da final da Taça dos Libertadores."Não ia ao jogo. Ia de férias para passar o Natal a Barcelona com a minha família", justificou Mazzaro, um dos líderes da principal claque do Boca Juniors, garantindo que tudo não passa de uma campanha "contra si e contra a sua família". "Não vou ao estádio há cinco anos. Nem sequer tinha pensado ir ao jogo.. só queria estar com a minha família", afirmou Mazzaro na chegada à Argentina.A verdade é que a polícia espanhola quer atenuar a rivalidade entre os adeptos de ambas as equipas e está avisada para a chegada de vários elementos perigosos à capital espanhola, uma lista onde consta, precisamente, o nome de Mazzaro, ele que tem um passado com vários antecedentes criminais.