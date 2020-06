Ultras do Panathinaikos tentam invadir a casa do presidente

As coisas estão complicadas no Panathinaikos. Dimitrios Giannakopoulos, presidente e proprietário do emblema grego, mostrou terça-feira a intenção de vender o clube e um grupo de cerca de 100 ultras tentou invadir a sua casa, segundo informou a polícia de Atenas.





Presidente do Panathinaikos no bar do líder da claque: tentaram invadir a sua casa e ele faz isto Presidente do Panathinaikos no bar do líder da claque: tentaram invadir a sua casa e ele faz isto

A carregar o vídeo ...

Os adeptos chegaram em motas, atiraram pedras à casa e escreveram mensagens contra Giannakopoulos. A polícia foi chamada ao local mas quando os agentes compareceram na vasta propriedade já todos tinham ido embora, por isso ninguém foi detido."A minha família investiu mais de 450 milhões de euros na equipa, comprámos os melhores jogadores e treinadores. Estou cansado de ser a única pessoa que a investir dinheiro no clube", disse Giannakopoulos, de 46 anos, numa conferência de imprensa.Dono de uma empresa farmacêutica e de um grupo de comunicação digital, Giannakopoulos comprou o 'Pana' em 2012 ao pai e ao tio e, desde então, conquistou seis campeonatos, incluindo na última temporada, que não foi concluída por ter sido suspensa devido à pandemia.