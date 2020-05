Um exemplo de como o treino de lançamentos de linha lateral está a resultar no Liverpool

Thomas Gronnemark é treinador de lançamentos de linha lateral. Contratado em 2018 pelo Liverpool, este dinamarquês explicou a Record - uma reportagem exclusiva que pode ler aqui - como se deve executar o lançamento de linha lateral e quais são os grandes objetivos.





"Existem 40 a 60 lançamentos de linha lateral por 90 minutos, momentos que podem ser ameaçadores no futebol. Além disso, a consequência de perder a bola num lançamento de linha lateral é semelhante à de uma no meio-campo, por exemplo, em que a equipa se arrisca a sofrer um golo", lembra o dinamarquês. Veja-se o exemplo do golo da vitória (2-1) do Liverpool sobre o Wolverhampton, em abril, marcado por Roberto Firmino.