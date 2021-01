Um morto e um ferido grave em confrontos entre adeptos do Palmeiras e Corinthians

Um adepto do Corinthians morreu hoje baleado e outro ficou ferido em São Paulo, durante confrontos com seguidores do Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira e a disputar a final da Taça Libertadores.

Os adeptos do 'verdão' preparavam-se para assistir à final contra o Santos, a decorrer no Maracanã, no Rio de Janeiro, quando o confronto entre adeptos dos dois rivais começou, com arremesso de pedras e outros objetos.

Segundo a polícia estadual, a situação escalou até serem disparados vários tiros, um deles vitimando um homem, na Avenida Padre Arlindo Vieira, no bairro de Sacomá, e ferindo gravemente outro, ainda internado num centro hospitalar.

Segundo as autoridades, foram detidos 21 adeptos do Palmeiras e mais um do Corinthians, com três explosivos de médio alcance, vários tacos de madeira e 26 barras de ferro apreendidas.

A segurança foi reforçada em torno do estádio do Palmeiras, que tenta ganhar a segunda Libertadores da sua história, depois do triunfo de 1999, numa partida à porta fechada, devido à covid-19.