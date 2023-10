Uma decisão que pode revolucionar o futebol: Comissão Europeia quer proibir a relva sintética

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Uma decisão que deixa muitos emblemas amadores e mesmo profissionais em maus lençóis. Segundo o 'El Confidencial', a Comissão Europeia quer, dentro de oito anos, proibir a relva artificial nas instalações desportivas para travar a emissão de microplásticos no ambiente. Este tipo de superficies são consideradas lesivas para o meio ambiente devido à purpurina, uma substância considerada nociva por aquela instituição europeia.A confirmar-se, esta decisão pode ter um impacto tremendo no desporto. Ainda que a relva natural predomine nas ligas profissionais, a verdade é que os relvados artificiais sustentam muito do desporto amador.