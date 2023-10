Vaessen é um lutador: guardião já sobreviveu a facadas

Etienne Vaessen, guarda-redes do RKC que teve de ser reanimado no relvado após choque violento com Brobbey, avançado do Ajax, levando à interrupção do jogo aos 85’ quando a equipa de Amsterdão vencia 3-2, também já tinha sobrevivido a uma facada, em 2014.

O episódio foi agora recordado pela imprensa holandesa, através de uma entrevista que o guardião deu à revista Voetball International. Vaessen contou que o ataque de que foi alvo aconteceu quando jogava como amador e era também segurança numa loja. "Vi um homem a roubar um iPad e saí da loja a correr atrás dele. Consegui agarrá-lo e começámos a lutar mas de repente ele tinha uma faca enorme", contou, revelando que esteve cinco dias internado.

Desta vez, Vaessen foi reanimado com um desfibrilador e continua internado mas, perante o susto que provocou a todos, o pior já passou, como anunciou o clube de Waalwijk. "Após a nossa atualização de ontem à noite, informamos que o guarda-redes Etienne Vaessen teve uma boa noite e continua em recuperação... precisa de repousar nos próximos dias", referiu.