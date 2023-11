«Vai chorar para outro lado»: Di María sai em defesa de Messi e responde a Matthäus

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Diario Ole´ (@diario.ole)

Angel Di María deixou um duro recado a Lothar Matthäus, que criticou o facto de Lionel Messi ter ganho a Bola de Ouro deste ano. O antigo internacional alemão considerou que Erling Haaland teria sido um vencedor mais justo, acrescentando que o prémio anualmente atribuído pela France Football, é uma "farsa"."Para mim, Haaland foi o melhor jogador dos últimos 12 meses. Ganhou títulos importantes com o Manchester City e bateu recordes de golos", atirou Matthäus.O diário argentino 'Ole' partilhou nas redes sociais as palavras o alemão, que venceu a Bola de Ouro em 1990, e Di María não perdeu a oportunidade de responder a Matthäus e defender o amigo. "Vai chorar para outro lado", escreveu o avançado argentino do Benfica, que com Messi conquistou o título Mundial no ano passado.