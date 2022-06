«Vai ser pago com notas de sangue»: Ministro critica mudança de Rybus para o Spartak Moscovo

A atuar na Rússia desde 2011, o polaco Maciej Rybus está a causar revolta. O lateral esquerdo terminou contrato com o Lokomotiv, mas optou por seguir em Moscovo, ao serviço do Spartak, clube constantemente associado a... Vladimir Putin. O jogador de 32 anos foi ontem oficializado e lembrou que é casado com uma mulher russa e que tem filhos nascidos na capital russa, mas isso não convenceu Marcin Przydacs, ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia. "Não há nada mais embaraçoso do que utilizar a família para encobrir uma decisão que tem a ver com dinheiro. Vai ser pago com notas de sangue e espero que nunca mais volte a jogar na seleção", escreveu o político no Twitter.

Agora, a presença de Rybus no Mundial’2022 é incerta. O defesa esteve no Euro’2020, mas não foi chamado para o playoff decisivo com a Suécia em março. Recorde-se que a Polónia tem sido dos países mais críticos da Rússia relativamente à invasão da Ucrânia e já recebeu no seu território milhões de refugiados.