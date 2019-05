Mathieu Valbuena é reforço do Olympiacos de Pedro Martins. O clube só anunciou, na conta oficial no Twitter, a chegada do francês ao emblema grego, sem fornecer pormenores do contrato.O jogador estava no Fenerbahçe desde a temporada 2017/2018, depois de ter passado duas épocas no Lyon. Antes disso Valbuena passou pelo Dínamo de Moscovo e Marselha, onde esteve durante oito temporadas.O médio, de 34 anos, foi internacional francês entre 2010 e 2015, antes de ser ligado a um escândalo sexual, que foi filmado, e onde teria sido chantageado por Karim Benzema, num episódio que o fez perder o lugar na formação francesa. O seu auge foram as oito temporadas no Marselha.Nas duas últimas temporadas na Turquia, Valbuena fez 71 jogos, 12 golos e 24 assistências.