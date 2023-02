Valdano e a homossexualidade de Jankto: «Tiro-lhe o chapéu e tenho vergonha pelo futebol»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jorge Valdano, antigo futebolista argentino, elogiou a coragem do internacional checo, Jakub Jankto, que ontem partilhou um vídeo nas redes sociais assumindo ser homossexual."Tiro o chapéu diante desta declaração e tenho vergonha pelo futebol. Tenho vergonha que este seja um dos primeiros casos, em 2023. É para termos vergonha. As mulheres neste particular deram-nos uma autêntica lição, fizeram um exercício de liberdade desde o primeiro dia. Nos nossos dias este é um ato de valentia. Tiro-lhe o chapéu", considerou o treinador, de 67 anos, num programa de televisão.Jakub Jankto, de 27 anos, é internacional pela República Checa e está emprestado pelo Getafe ao Sparta de Praga.