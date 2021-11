Valdano recorda Maradona no balneário: «Tota, ajuda-me que estou todo c...»

Jorge Valdano participou no podcast da Spotify intitulado "Os últimos dias de Maradona" e contou algumas das experiências que viveu com El Pibe, incluindo no Mundial de 1986."Conheci-o na concentração para o Mundial de Espanha. Estávamos na fase inicial da preparação. Era miúdo, que se relacionava bem com os companheiros e que curiosamente tinha um alto grau de cumplicidade com o Passarella. Tive com ele um vínculo afetivo imediato e foi fácil estabelecer uma relação", recorda Valdano, antigo jogador, entre outros do Real Madrid.E como era Maradona no balneário? "Um tipo feliz. Quando havia uma bola por perto, um ambiente estritamente futebolístico que revelava a intimidade da equipa, era inteiramente feliz. Era muito participativo, inteligente, muito inteligente. Lembro-me dos momentos antes do Mundial de 1986 em que começou a gritar no balneário: 'Tota, vem, ajuda-me que estou cagado'. Eu entendi que perfeitamente que era uma forma de nos dizer 'se estão assustados não se preocupem, até eu estou assustado'. Tudo o que ele dizia tinha uma mensagem implícita porque no campo foi um génio, sem discussão.""Vimo-lo ressuscitar mais do que uma vez. Dava a sensação que era um personagem imune, incluindo à morte", prosseguiu Valdano."Tinha muita energia, era uma personagem com uma qualidade física muito alta, caso contrário não teria conseguido alcançar o que alcançou. Era um 10 em tudo. Um 10 em imaginação, em virtuosismo, no aspeto mental e físico. Mentalmente era napoleónico e fisicamente um jogador muito dotado. Lembro-me de o ver deitado, nas massagens, as pernas pareciam colunas, inspiravam saúde. Estamos a falar de um génio", garantiu.