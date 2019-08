Van de Beek adianta conversações com o Real Madrid: «Estão em contacto com o Ajax»

Já há muito que é noticiado o interesse de Real Madrid em contratar Van de Beek e agora é uma certeza. Em entrevista à Fox Sports, o médio holandês do Ajax confirmou que o emblema madrileno já iniciou as conversações com o seu representante e com o conjunto holandês."Eles [o Real Madrid] estão em contacto com o Ajax, há interesse, mais não posso dizer", começou por afirmar o jogador que foi uma das peças fundamentais para a surpreendente campanha do emblema holandês na última edição da Liga dos Campeões, ao alcançar as meias-finais.Sem querer confirmar já a saída para o colosso espanhol, Van de Beek afirmou ficar contente caso fique, eventualmente, mais uma temporada, no Ajax. "Ambas as opções são boas. Sem dúvida alguma que o meu agente já falou com eles, mas é apenas o que sei. Prefiro falar de futebol", frisou.Relembre-se que o Real Madrid está à procura de um médio que tenha capacidade de chegar às zonas de finalização, um dos nomes mais falados tem sido o de Paul Pogba e de Bruno Fernandes,