Van de Beek: «Existem muitas probabilidades de ficar no Ajax»

A novela em torno de Van de Beek pode estar perto de chegar ao fim. Depois de Marc Overmars, diretor desportivo do Ajax, ter afirmado de que o médio holandês iria continuar a vestir a camisola do Ajax, agora surge o próprio jogador a corroborar com o dirigente."Espero que toda esta situação fique esclarecida o mais rápido possível. Existem muitas probabilidades de continuar a jogar aqui, sim. O Real Madrid é um clube fantástico, mas o Ajax também o é. Por isso, não me quiexo", afirmou Van de Beek, em declarações prestadas após o triunfo (3-2) frente ao PAOK, de Abel Ferreira, na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.Relembre-se que Van de Beek já tinha confirmado a sondagem dos merengues sobre a sua contratação. Numa entrevista à Fox Sports, o médio holandês do Ajax confirmou que o emblema orientado por Zinedine Zidane encontrava-se em conversações com o representante do jogador. "Eles [o Real Madrid] estão em contacto com o Ajax, há interesse, mais não posso dizer", revelou o jogador.Na antevisão ao encontro desta terça-feira, frente ao PAOK, já Erik Ten Hag, técnico do Ajax, tinha confirmado a continuidade de Van de Beek no emblema holandês, revelando que o jogador permanecia dedicado para com a equipa. "Ele só se dedica a jogar. Suponho e espero que fique connosco este temporada, caso contrário escutarei o que dirá Overmars", revelou o técnico.