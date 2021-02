Van der Sar e o caso de doping de Onana: «Tirou um comprimido da esposa por engano»

O guarda-redes André Onana, do Ajax, foi suspenso por um ano na sequência de um controlo de doping positivo no final de outubro. O organismo do jogador camaronês revelou furosemida, um diurético proibido, embora o jogador tenha afirmado que julgava estar a tomar um comprimido para a dor de cabeça.





O atual diretor-executivo do Ajax, Edwin van der Sar, diz acreditar na versão de Onana e, em entrevista ao 'De Telegraaf', explica o que terá acontecido. "Estou 100% convencido de que o teste de doping positivo foi resultado de um mal-entendido. Durante a pausa internacional, em novembro, recebemos uma mensagem da UEFA a dizer que o André tinha sido detetado com uma substância proibida na urina durante um controlo 'fora de competição' no centro de treinos do Ajax. Foi um choque enorme para nós e o mesmo aconteceu com ele quando estava ao serviço dos Camarões e o contactámos", começou por explicar o antigo guarda-redes e internacional holandês."Poucos dias após a mensagem da UEFA, ele veio diretamente do aeroporto para o centro de treinos e, com o médico, pegámos em todos os medicamentos e tudo o que fosse parecido para os analisar. O André não estava a sentir-se bem no dia do check-up e achou que tinha tomado um comprimido para a dor de cabeça, mas descobriu-se que tinha tirado por engano um comprimido de uma caixa de um medicamento da esposa, que lhe fora prescrito após a gravidez do primeiro filho. Parecia bastante semelhante no nome e na embalagem. E as tiras estavam soltas no armário. Foi um azar estúpido", acrescentou ainda Van Der Saar.