Van Dijk eleito jogador do ano pela UEFA

O defesa central holandês Virgil Van Dijk, do Liverpool, foi esta quinta-feira premiado com o prémio de melhor jogador da Europa, batendo nesta eleição da UEFA grandes nomes do futebol europeu como Cristiano Ronaldo e Leo Messi. O central foi ainda eleito o melhor defesa da Liga dos Campeões.





Por seu lado, Allison foi eleito o melhor guarda-redes da liga milionária e Frenkie de Jong o melhor médio. Messi foi eleito o melhor avançado da prova.