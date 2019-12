Van Dijk põe ponto final a polémica com Cristiano Ronaldo e dá 'recado' a jornalista

Van Dijk viu a Bola de Ouro ir parar novamente às mãos de Messi, mas as palavras do jogador do Liverpool estão a ter mais eco do que as do argentino. Tudo porque antes de começar a cerimónia de entrega do prémio, Van Dijk foi questionado por um jornalista holandês. "Ronaldo não está cá, por isso é um adversário a menos?". O central respondeu com sorrisos. "Ele era um adversário?". Ora, se Kátia Aveiro disse o que disse a Van Dijk, o famoso jornalista britânico Piers Morgan também alinhou nas críticas e escreveu no Twitter: "Não.. Cristiano é de longe melhor jogador. Não estás na liga dele".





Para pôr fim à discussão gerada sobre o assunto, foi o próprio Van Dijk quem respondeu ao tweet de Piers Morgan: "Olá, Piers. Se não entrasses na onda do social e ouvisses toda a entrevista, percebias que fiz uma piada. Respeito ao máximo os dois", escreveu.