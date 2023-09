Van Gaal e os tratamentos para o cancro: «Vamos ver se acontece o milagre de poder ir à casa de banho sozinho»

A lutar contra um cancro na próstata agressivo, Louis van Gaal contou numa entrevista televisiva que realizou 25 tratamentos de radioterapia antes de ter sido operado, há poucas semanas, e que só no próximo dia 19 saberá se a intervenção foi bem sucedida."Como estou? Bem, fui operado há duas ou três semanas", começou por explicar o treinador holandês, de 72 anos, que deixou o comando técnico da seleção da Alemanha depois do Mundial do Qatar. "Eles tentaram colocar tudo em ordem, não vou aborrecer-vos com os pormenores, mas agora tenho de esperar para ver", acrescentou.O técnico espera recuperar a sua autonomia. "A 19 de setembro vou lá voltar e tudo será decidido. Pode ser que tenha acontecido um milagre e possa ir sozinho à casa de banho outra vez..."