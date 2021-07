Vancouver Whitecaps anuncia contratação do médio escocês Ryan Gauld

O Vancouver Whitecaps, equipa canadiana que compete na Liga de futebol norte-americana (MLS), anunciou este sábado a contratação do médio escocês Ryan Gauld, proveniente do Farense, até junho de 2024.

"Estou muito contente por esta oportunidade de jogar neste clube. Desde o primeiro dia que me senti desejado e isso significa muito para mim. Mal posso esperar por conhecer os meus colegas, começar a treinar e a jogar perante adeptos tão apaixonados como estes", disse o jogador, de 25 anos.

O treinador dos Vancouver Whitecaps, o luso-canadiano Marc dos Santos, mostrou-se bem identificado com o novo reforço da sua equipa: "O Ryan é um jogador que já seguíamos há bastante tempo. É um médio ofensivo que nos pode dar muitas opções entre linhas. É um jogador muito bom no passe e muito dinâmico com a bola. Também acrescenta qualidades de liderança e de experiência ao grupo".

Formado no Dundee United, Gauld deixa assim o futebol português, onde chegou em 2014 para jogar no Sporting, ao serviço do qual fez apenas cinco jogos, acabando por ser cedido de forma consecutiva a Vitória de Setúbal, Desportivo das Aves e aos escoceses do Hibernian, antes de se fixar no Farense em 2019, onde realizou a sua melhor época de sempre na temporada passada.