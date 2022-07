Vancouver Whitecaps vence Taça do Canadá com Gauld em destaque

O Vancouver Whitecaps conquistou o campeonato do Canadá ao vencer o Toronto por 5-3 nos penáltis, depois de um empate a um golo no tempo regulamentar.Ryan Gauld, jogou que representou Sporting, Aves, V. Setúbal e Farense, foi eleito o melhor jogador da final. O escocês fez a assistência para o primeiro golo do jogo e, posteriormente, apontou um dos penáltis do desempate.Com esta vitória, o Vancouver Whitecaps garantiu apuramento para a Liga dos Campeões da CONCACAF.