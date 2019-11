VAR da final da Libertadores afastado: Haro disse o que não devia e sofreu as consequências

A Conmebol decidiu trocar o árbitro responsável pelo VAR na final da Taça Libertadores da América, que vai ser disputada sábado entre o Flamengo e o River Plate (20 horas, em Portugal). Diego Haro foi substituído por Esteban Ostojich por "incumprimento da política interna de arbitragem".Na origem desta decisão está uma entrevista de Diego Haro à Radio Mitre, na qual avaliou a qualidade das duas equipas."O River fez uma revolução futebolística na América do Sul nos últimos cinco anos. Tem um jogo dinâmico e conseguiu títulos em pouquíssimo tempo. O Flamengo, por outro lado, acaba de encontrar uma filosofia de jogo com seu novo treinador. A final entre Boca e River da Libertadores do ano passado marcou-me para a vida. O jogo entre River e Flamengo também tem todos os ingredientes para ser uma grande final", disse Diego Haro.Haro revelou-se tranquilo para o encontro de sábado e assumiu que estudou as duas equipas. "Se houver simulações, vamos informar. Vou simplesmente apoiar as decisões de Roberto Tobar. Deve existir uma conexão entre o árbitro de campo e o VAR. Trabalhar com Roberto é simples, sabemos o que passamos um ao outro".