VAR em alto e bom som e substituições cronometradas: MLS anuncia 'revolução' para a próxima época

A MLS anunciou, nas últimas horas, algumas alterações que entrarão em vigor a partir da próxima temporada e que têm como objetivo, na sua maioria, aumentar o tempo útil de jogo, combatendo as paragens excessivas e prolongadas.Se um jogador estiver magoado e ficar deitado por mais de 15 segundos, o árbitro ordenará a entrada da equipa médica, interrompendo a partida. Uma vez apto para continuar em campo, esse jogador vai abandonar as quatro linhas e terá de ficar de fora durante, pelo menos, dois minutos, para que seja feita uma última avaliação.De maneira a fazer com que a bola esteja a rolar o máximo de tempo possível, os jogadores terão de abandonar o campo em 10 segundos quando forem substituídos. Caso não o façam, o jogador prestes a entrar terá de esperar um minuto, e só poderá fazê-lo na interrupção seguinte.Caso dois jogadores se lesionem em simultâneo na cabeça e precisem de assistência médica no relvado, só poderão regressar posteriormente ao terreno de jogo ao mesmo tempo, quando ambos estiverem bem. Se um deles não estiver em condições de continuar, terá naturalmente de ser substituído.Além das novas regras mencionadas acima, as decisões do VAR vão passar a ser anunciadas pelos árbitros em microfones, para que todo o estádio (e os adeptos em casa) oiça e perceba.