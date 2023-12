Vertonghen: «Se tivesse ficado no Benfica, teria parado de jogar futebol no verão»

Jan Vertonghen assumiu esta quarta-feira, no podcast MidMid, que a sua carreira poderia ter chegado ao final no verão deste ano caso tivesse ficado no Benfica em 2022. Na conversa, o veterano defesa belga de 36 anos explicou o porquê dessa opinião e ainda abordou o seu estado atual."Se tivesse ficado no Benfica, teria parado de jogar futebol no verão, porque não iria querer deixar o Benfica para me mudar para outro clube por apenas um ano. Mas acabou por não ser assim", disse o defesa, que agora atua no Anderlecht, clube que lhe abriu as portas em 2022 quando deixou as águias.O futuro ainda está em aberto, mas na cabeça do antigo internacional belga está a retirada. Tudo por causa das dores que vai sentindo. "Vai depender de como os tornozelos estiverem. Pensei acabar a minha carreira no verão, porque não conseguia suportar as dores. Mesmo depois de quatro semanas de descanso, não conseguia andar uma meia hora sem sentir dores. Falei com os responsáveis do Anderlecht, consultei especialistas e começaram logo a falar em operações. Pensei para mim 'mais um ano e acabou'. Quero ser capaz de jogar futebol com o meu filho quando a minha carreira acabar. Tenho de adiar a minha decisão, mas entendo que, em determinado momento, o Anderlecht vai querer uma resposta. De momento ainda não sei. Se me sentir bem, como agora, quero jogar mais um ano, mas isto muda de semana para semana", assumiu o defesa, que esta temporada tem 24 jogos disputados pela formação de Bruxelas.