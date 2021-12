Vice-presidente do Besiktas: «Bruno Pinheiro estará em Istambul em breve»

Bruno Pinheiro estará muito perto de ser oficializado como novo treinador do Besiktas.Em declarações ao 'A Spor', o vice-presidente do Besiktas Adnan Dalgakiran anunciou que a chegada do técnico português do Estoril à Turquia deverá acontecer "em breve". "Bruno Pinheiro estará em Istambul em breve", atirou.Segundo apurou o nosso jornal, o técnico português deve chegar à Turquia na próxima segunda-feira e tem à sua espera um contrato válido por uma época e meia e um salário na ordem dos 600 mil euros por temporada.