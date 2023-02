Vice-presidente do Hatayspor reafirma que "Atsu ainda está debaixo dos escombros"

O vice-presidente do Hatayspor, Mustafa Özat, revelou más notícias e fez um ponto de situação sobre a localização de Christian Atsu, jogador do clube e que passou em Portugal por FC Porto e Rio Ave."Infelizmente, o Christian Atsu e o nosso diretor desportivo Taner Savut ainda estão sob os escombros. Não os conseguimos contactar. Não podemos chegar a ninguém. Não podemos alcançar essa área. Estamos à espera por ajuda. É o lugar mais difícil de chegar. Hatay é o lugar que mais precisa de ajuda neste momento. Todos precisam de ajuda nas zonas de terremoto, mas há uma grande necessidade de ajuda em Hatay. Não há qualquer lugar onde se entregue um cobertor ou sopa, nada. Quantas horas se passaram desde que o terremoto aconteceu? Precisamos de orações. A partir de amanhã, iniciaremos o processo de evacuação com segurança das instalações", deu conta o responsável do clube turco em reação ao terramoto sentido esta segunda-feira no sul da Turquia, em declarações ao jornal 'TGRT Haber Spor'.Ao início da noite, o colega de Atsu, Kerim Alici, partilhou a localização do jogador ganês nas redes sociais e pediu auxílio às pessoas. "Taner Savut e Christian Atsu estão sob os escombros, precisamos de ajuda o mais rápido possível", deu conta o defesa do Hatayspor.