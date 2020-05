Vidal, o 'ponto frágil chamado álcool' e a resposta a Chiellini: «Em todo o lado há códigos»

Arturo Vidal não gostou que Chiellini tenha revelado que "o álcool era o ponto frágil' da vida do chileno. Num direto do Instagram, o médio do Barcelona deu a entender que esse nunca foi um problema e que o antigo companheiro não deveria ter abordado esse assunto: "Em todo o lado há códigos", afirmou.





"Revelou coisas íntimas e é complicado", começou por explicar o jogador, de 33 anos, que acabou por ter uma explicação de Chellini: "Ligou-me depois e disse-me que os meios de comunicação social se focaram naquilo, mas que disse muito mais coisas que não apareceram na comunicação social".Ainda assim, Vidal explica que não faz nada de 'imoral'. "Sempre o fiz com permissão. Se tiver de ir ao supermercado ou fazer um churrasco, faço. Se tiver que me manter focado, mantenho. Mas quando é a minha vez de me divertir, aproveito, sou igual aos outros ", assinalou, sublinhando que sempre que errou pagou por isso, mas que conseguiu sempre seguir "em frente" e não vive agarrado ao passado.