Vierinha renova com o PAOK por mais uma época

Vieirinha renovou contrato com o PAOK por mais uma época, até 30 de junho de 2023, informou esta terça-feira o clube vice-campeão grego na sua página oficial.

O internacional português, de 36 anos, vai cumprir a sétima temporada consecutiva no PAOK, equipa na qual conseguiu o estatuto de capitão, nesta que é a segunda passagem pelos gregos.

Vieirinha, formado no Vitória de Guimarães, já alinhou no FC Porto, Marco e Leixões, chegando pela primeira vez ao PAOK em 2008/09. Seguiu-se a transferência para o Wolfsburgo em 2011/12, permanecendo no clube alemão até 2016/17.

Na época seguinte, o médio, que se sagrou campeão da Europa com Portugal em 2016, regressou ao PAOK. Na temporada que agora terminou, Vierinha alinhou 38 jogos, com dois golos marcados e duas assistências.

Ao serviço do PAOK já conquistou um campeonato e três Taças da Grécia.