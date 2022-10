Vietname: Mauro Jerónimo leva Pho Hien ao 5º lugar e termina campeonato como melhor ataque

O Pho Hien terminou a segunda divisão da Vietname no 5º posto, com 38 pontos em 22 jornadas, e a quatro pontos da subida de escalão. A equipa orientada pelo português Mauro Jerónimo findou a participação na prova com um triunfo diante do Phu Dong (2-1).Desta feita, o Pho Hien conseguiu ainda ser o melhor ataque do campeonato (40), fruto também da inspiração do melhor artilheiro da prova: Thanh Nhan apontou 10 golos com apenas 19 anos.Aliás, o grupo às ordens do português, de 35 anos, é o mais jovem do referido campeonato, com uma média de apenas 19,9 anos.