Villas-Boas analisa mercado e explica qual seria o melhor clube para Cristiano Ronaldo

André Villas-Boas deu uma entrevista ao jornal alemão 'Bild' onde analisou o mercado de transferências e acabou por falar sobre Cristiano Ronaldo.





O treinador português, que se encontra desempregado desde que deixou o Marselha, considera que o melhor para o capitão da Seleção Nacional seria manter-se em Turim. "A Juventus tem um novo treinador, o Massimiliano Allegri. Para o Ronaldo é mais uma grande tarefa, o Allegri já deu muitos sucessos ao clube e tem grande reputação por lá. Por isso aconselhava-o a ficar. Para ele seria um desafio maior do que ir para o PSG, por exemplo."Villas-Boas foi também questionado sobre o futuro de Kylian Mbappé, que pode estar de saída do PSG. "Vou ser honesto, prefiro ver o Mbappé na seleção francesa do que no PSG, o ambiente é-lhe favorável. O simples facto de não ter conseguido ganhar o campeonato não é possível."Por isso, o treinador português defende uma mudança para o craque gaulês. "Seria melhor para ele. O Neymar e o Mbappé eram provavelmente os próximos futebolistas de classe mundial para os fãs, mas do meu ponto de vista ambos falharam esse último passo. Não 'explodiram' lá", considerou.E onde acabará Mbappé? "No Real Madrid, mais tarde ou mais cedo. O Ronaldo também foi para Madrid como estrela mundial e tornou-se ainda melhor. Acredito que vai acontecer o mesmo com o Mbappé."O técnico analisou o mercado e não antevê a mexida de muitos milhões este verão. "Não penso que haverá grandes somas. A única coisa boa que a crise causada pela covid-19 trouxe é que vai permitir a muitos clubes europeus sobreviverem a meio prazo. Devido à pandemia, muitos tiveram de parar algumas parvoíces planeadas para o mercado de transferências. Isso mudou a situação e voltou a dar aos clubes sentido de responsabilidade financeira. Antes do coronavírus as transferências de 100 milhões eram completamente normais, mas só duas partes beneficiavam com isto: os jogadores e os empresários. Para os clubes estas transferências tornaram-se perigosas."A finalizar, foi questionado sobre Mourinho e a possibilidade de um dia o agora treinador da Roma poder vir a assumir o comando técnico da Seleção portuguesa. "O José dizia-me que um dia seria o treinador da Seleção. Acho que seria uma boa decisão."