Villas-Boas pede à FIFA para retirar a camisola 10 em todas as equipas

Após o Marselha-FC Porto (0-2), da Liga dos Campeões, André Villas-Boas sugeriu à FIFA que retire as camisolas 10 em todas as equipas do Mundo para homenagear Diego Armando Maradona, que faleceu hoje, aos 60 anos.





"O falecimento do Maradona é uma péssima notícia, ao qual se acrescenta a do Reinaldo Telles. Acho que a FIFA podia decidir retirar o número 10 de todas as equipas em homenagem ao Maradona, seria importante essa homenagem para o melhor jogador de todos os tempos. É uma perda muito grande para o futebol. Era um génio", disse o treinador do Marselha.