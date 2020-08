Vincent Kompany termina carreira futebolística e assume comando técnico do Anderlecht

Vicent Kompany terminou esta segunda-feira a carreira de futebolista e vai assumir o comando técnico do Anderlecht em definitivo, anunciou o emblema belga na sua página de twitter.





"Quero comprometer-me totalmente com o meu papel como treinador e preciso de 100 por cento do meu tempo e foco para isso. É por isso que estou a deixar a minha carreira como jogador de futebol. A nossa ambição e a nossa fome permanecem as mesmas. Quero ficar no clube pelo menos 4 temporadas e provar que o Anderlecht pode jogar um futebol moderno, com resultados", disse o ex-defesa central aos canais oficiais do clube.Na temporada passada, Vicent Kompany acumulou as funções de treinador e jogador no Anderlecht, ainda que em apenas 4 encontros. Pelo clube belga Kompany ganhou 2 títulos nacionais, contando igualmente com passagens pelo Man. City, onde realizou 360 jogos e conquistou 12 títulos (4 campeonatos) e o Hamburgo (Alemanha) pelo qual venceu a Taça Intertoto em 2007.