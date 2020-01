Vítor Campelos oficializado no Al Taawon da Arábia Saudita

Vítor Campelos foi anunciado, esta quarta-feira, como o novo técnico do Al Taawon da Arábia Saudita. O ex-treinador do Moreirense, de 44 anos, assinou um contrato válido para os próximos seis meses, com mais um ano de opção, segundo informou o emblema saudita nas redes sociais.





Esta será a terceira experiência do treinador português naquele país, depois de ter sido treinador-adjunto de José Gomes no Al Ettifaq, em 2007/08, e no Al Ittihad, em 2010/11.