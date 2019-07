Vítor Gomes oficializado no Omonia, do Chipre

Vítor Gomes foi oficializado como jogador do Omonia, do Chipre, esta terça-feira, confirmando uma iminente mudança para aquele país já anunciada por Record.



O médio terminou contrato com o Aves , por essa razão, chega ao emblema cipriota como jogador livre, assinando a custo zero um contrato válido para as próximas duas temporadas.