Vítor Pereira após treinar Corinthians e Flamengo: «No Brasil não há projetos»

Depois das experiências no Corinthians e no Flamengo, Vítor Pereira explica numa entrevista ao jornal 'Marca' que o futebol brasileiro vive dos resultados imediatos. Por isso os clubes mudam os treinadores com tanta frequência."No Brasil há bons treinadores locais, mas eles procuram adaptar os processos táticos do treino europeu à incrível qualidade técnica do futebolista brasileiro. No caso dos treinadores portugueses, ajuda o facto de o idioma ser o mesmo. O mau no Brasil é que não há projetos. Vives dependente do que acontecer no jogo seguinte", explicou Vítor Pereira.Depois, contou como foi a sua passagem pelo Flamengo. "Quando cheguei comecei a disputar títulos, sem treinar. Em dois meses disputámos quatro títulos. No Brasil as viagens são um problema, são muito grandes, as diferenças de temperatura são enormes, há muitas competições... E ficas com pouco tempo para treinar. Eu preciso de implementar a minha forma de jogar e no Flamengo não tive tempo. No Corinthians sim, penso que fizemos um grande trabalho."